Многие игроки любят Доту за то, что каждый матч, в котором они принимают участие максимально разнообразный. Более 100 героев, столько же различных предметов и просто неимоверное количество различных связок персонажей и стратегий на игру.

В предыдущей статье мы рассмотрели три способа прокачать свой скилл в Dota 2, на этот раз углубимся в другие умения.

Следи за профессиональными игроками

Смотря за профессиональными командами, иногда даже сложно вообразить, какие великолепные пируэты выдают игроки. И это касается не только механического взаимодействия, но и правильного позиционирования в драке и передвижений по карте.

Для этого просто нужно открыть матч в DotaTV, включить режим от первого лица игрока своей роли и детально следить за тем, что в течение игры он делает по карте. Идеально, если бы вы следили за героем из вашего пула.

Больше внимания к итем-билду

В четвёртой карте ленендарного грандфинала The International 2018 между OG vs PSG.LGD с одной стороны был Phantom Lancer, а с другой Morphling. В этой игре Morphling пошёл по совсем не классической сборке из-за того, что более выгодным исходом стала сборка через Manta Style и Diffusal Blade. Дело в том, что Морфлинг превращался в Лансера каждую драку и вносил больший импакт.

Этот случай ещё раз показал миру, что сборка на героях может быть абсолютно любой, главное понимать зачем и почему нужен каждый предмет в доте. Именно поэтому советуем более вдумчиво относиться к выбору предметов и понимать для чего в их собираете.

Не садись играть в плохом настроении

Не даром об этом совете говорят многие профессиональные игроки. В плохом настроении очень просто словить «тильт» и проиграть даже выигранную игру. Поймите, пять ваших соперников так же сильно хотят победить, как и вы. Именно поэтому вам важно держать максимальную концентрацию по ходу игры и с холодной головой принимать решения.