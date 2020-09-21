Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал уход фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

По словам Лайшева, ни у Косторной, ни у Трусовой нет антагонизма к «Самбо-70».

«Это самое главное. Моя задача как руководителя школы вообще постараться, может быть, сделать необычное и всех вернуть», — приводит слова Лайшева «Р-Спорт».

Лайшев отметил, что не понимает, куда Трусова пошла, ведь она училась в школе, ее любили учителя дети из школы. По словам Лайшева, кардинально менять свою жизнь было рано. Лайшев не понимает, как ее папа-самбист влезает туда, куда не нужно.

Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о поступлении росс Алины Загитовой в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).