Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не стал отрицать, что он может вернуться на пост главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Эту позицию он занимал до своего увольнения летом этого года.

«Все возможно. Я говорил уже, что ради команды и ради престижа области реально решить задачи, которые были поставлены изначально. Время для этого есть», — приводит слова Юрана Sport 24.

Напомним, сегодня, 21 сентября, «Химки» официально расстались с главным тренером Дмитрием Гунько. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Подмосковная команда занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ с тремя очками в восьми играх.