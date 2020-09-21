Сербский теннисист Новак Джокович победил на «Мастерсе» в Риме. В решающем матче турнира Джокович, посеянный под первым номером, встречался с игроком из Аргентины Диего Шварцманом, у которого был восьмой номером посева. Матч завершился победой Джоковича в двух партиях — 7:5, 6:3.

Матч продолжался один час 54 минуты. За это время Джокович сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. У Шварцмана одна подача на вылет, три двойные ошибки и три из шести реализованных брейк-пойнтов.

Напомним, что это стал первый турнир Джоковича после его дисквалификации на US Open после его попадания мячом в арбитра.