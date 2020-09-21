Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, вероятно, примет участие в ближайшем матче чемпионата России с «Уфой». Футболист близок к возвращению после травмы, из-за которой он пропустил два матча «Зенита».

По информацииMetaratings.ru, украинец уже работает в общей группе, готовясь к игре девятого тура РПЛ против «Уфы». Матч состоится 26 сентября га «Газпром-Арене».

Ранее проходила информация, что Ракицкий не примет участие в игре с «Уфой», но может быть готов к встрече со «Спартаком».

Напомним, что центральный защитник пропустил матчи с тульским «Арсеналом» (3:1) и «Уралом» (1:1). Его место в центре обороны занимал Дуглас Сантос.