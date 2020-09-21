Восьмой тур РПЛ ознаменовался потерей очков «Зенита» и «Сочи», которыми воспользовались одержавшие гостевые победы ЦСКА и «Спартак».

«Краснодар» забил «Химкам» 7 голов

Пропускавший предыдущий тур «Краснодар» на свежачка выдал концерт на своей арене, положив в ворота «Химок» 7 мячей. Если в первом тайме команда Дмитрия Гунько находила в себе силы отвечать, то после перерыва забивал только «Краснодар». Особо старался Виктор Классон, забивший сам и сделавший три голевые передачи.

«Сочи» проиграл впервые в сезоне

У команды Владимира Федотова не было поражений до матча с тульским «Арсеналом». Очередной мяч Кристиана Нобоа позволил южанам выйти вперед, но еще в первом тайме туляки отыгрались и вышли вперед. Еще один экс-зенитовец Миха Мевля сравнял счет, однако победный чудо-гол Ткачева зафиксировал победу «Арсенала».

«Спартаку повезло в Казани, однако он выиграл

Команда Тедеско забила два гола в первом тайме, нанеся один удар в створ ворот. Очередной дальний удар в девятку забил Джордан Ларссон. Еще один гол случился после ошибки вратаря Никиты Медведева. «Рубин» нанес множество ударов по воротам, имел много возможностей, чтобы забить, но так и не смог изменить нолик на табло (0:2).

«Зенит» забил спорный мяч и не удержал победу

Команде Семака удался быстрый гол — после паса Кругового отличился Артем Дзюба. Боковой арбитр поднял флажок на офсайд, однако после трехминутного просмотра гол все же был засчитан. Компьютерная система определила, что носок Герасимова был ближе к воротам соперника, чем стопа Дзюба. Хотя человеческий глаз упорно утверждает обратное. Во втором тайме «Зенит» упустил победу после гола своего бывшего игрока Андрея Панюкова.

ЦСКА дожал «Уфу»

Четвертая победа подряд команды Виктора Гончаренко: в этот раз все решилось во втором тайме. Проход Щенникова, скидка Чалов и точный удар Бистровича в девятку. В следующем туре «Уфа» приедет в гости к «Зениту», а ЦСКА играть с «Локомотивом». Успехи в последних матчах позволили армейцам выйти на третье место в РПЛ.

«Локомотив» наконец-то выиграл

Команда Николича праздновала минимальный успех над «Тамбовом» (1:0), прервав серию без побед. Быстрый гол Смолова на шестой минуте остался единственным. Игра «Локо» в атаке по-прежнему не впечатляет. Возможно это заставляет москвичей тратиться на Марио Манджукича.

«Динамо» реабилитировалось перед болельщиками за неудачу в Лиге Европы

Бело-голубые смогли исправиться, несмотря на ироничный баннер своих фанатов: «Спасибо за евросезон». «Ахмат» имел шансы забить, но выручал Антон Шунин. Все решил гол Ордеца в добавленное время после подачи углового. «Динамо» победило со счетом 1:0.