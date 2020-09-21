Украинский снайпер коллектива Natus Vinecre Александр s1mple Костылев занял первое место среди лучших игроков на соревновательной сцене CS:GO за последние полгода. Он обогнал лучшего игрока мира по версии HLTV 2019 года Матье ZywOo Эрбо на 0.01 балл.

За это время украинский игрок сыграл 78 карт и имеет среднее соотношение K/D 1.39. К сравнению французский игрок из Vitality сыграл 104 карты и имеет K/D 1.29. В 2019 году s1mple занял второе место в рейтинге HLTV.

Третье место в рейтинге досталось Джонатан EliGE Яблоновски, а четвёртое — Никола NiKo Ковач. Пятое и шестое место заняли игроки бразильской команды FURIA Esports Кайке kscerato Керато и Энрике HEN1 Телес.

S1mple является одним из самых высокооплачиваемых игроков в CS:GO, однако в конкурентной диспциплине зарплаты у некоторых игроков не ниже.

Тренер состава Team Liquid по CS:GO Джейсон moses О’Тул признался, что считал раньше предателями игроков, которые перешли из CS:GO в Valorant, но сейчас изменил своё мнение. Ведь некоторые игроки, перешедшие в Valorant, получают $20–30 тыс. в месяц.