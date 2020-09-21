В игре восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» встречалось грозненским «Ахматом». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

В первом тайме «Ахмат» имел возможность выйти вперед, однако хозяев спас голкипер сборной России Антон Шунин.

На 80-й минуте судья Михаил Вилков дал вторую жёлтую карточку защитнику «Ахмата» Мирославу Богосавацу, оставив в меньшинстве команду Андрея Талалаева. В добавленное время на 91-й минуте единственный гол после подачи углового забил защитник «Динамо» Иван Ордец.

«Динамо» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» с 10 очками находится на десятом месте. В лидерах «Зенит» и «Спартак» — у клубов по 17 очков.