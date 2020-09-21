Коллектив Богдана Iceberg Василенко FlyToMoon победил в финале верхней сетки Ninjas in Pyjamas со счётом 2:1 и прошёл в основную часть турнира OGA Dota PIT Season 3.

Первая карта была достаточно напряжённой, команды играли равно и графики золота и опыта несколько раз меняли свое направление, однако вторая и третья карта прошла достаточно легко для FTM.

FlyToMoon были приглашены в закрытые квалификации к турниру, состоящие из четырёх команд, две из которых проходят в следующий этап. Основная часть турнира пройдёт в формате плей-офф по системе Double Elimination.

Ранее европейский микс 5men, неожиданно для всех, обыграл фаворитов матча Viking.gg со счётом 2:0. Сегодня состоится матч за второй слот среди победителей этой пары и Ninjas in Pyjamas.

Турнир проходит с 20 по 26 сентября. Общий призовой фонд OGA Dota PIT Season 3 составляет 175 тыс. долларов, первое место получит 70 873 долларов, второе 36 822 долларов, а третье 19 822 доллара.