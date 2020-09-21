Российская фигуристка Анна Щербакова оценила свое выступление на этапе Кубка России в Сызрани, где она одержала победу.

«Как же я скучала по выступлениям, адреналину, поддержке зрителей. И как же круто снова погрузиться в эту атмосферу! Огромное спасибо моим тренерам Team Tutberidze. А также спасибо Ольге Рябенко за прекрасные платья», — написала Щербакова в своем инстаграме.

Напомним, что суммарный результат Щербаковой составил 246,40 балла. Воспитанница Тутберидзе опередила занявшую второе место Анно Фролову более чем на сорок баллов.