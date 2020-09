View this post on Instagram

Как же я скучала по выступлениям, адреналину, поддержке зрителей???????? И как же круто снова погрузиться в эту атмосферу! Огромное спасибо моим тренерам @teamtutberidze_ ♥️???????? А также спасибо @ryabenko_olga21 за прекрасные платья????✨