Новый сезон шоу «Ледниковый период» появится в эфир «Первого канала» 3 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию общественных связей телеканала.

Как отметил продюсер проекта Илья Авербух, появление шоу именно сейчас очень кстати: в связи с пандемией спортсмены вынужденно пропускают этапы Гран-при и ощущается голод по фигурному катанию.

«Ледниковый период» дает возможность фигуристам, завершившим карьеру, продолжить, продлить катание», – цитирует Авербуха ТАСС.

Напомним, что вести программу будут олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.