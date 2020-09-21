Стример и комментатор Евгений Sh4dowehhh Алексеев придумал необычный способ комментировать матчи от турнирных операторов, обходя правила от Valve. 20 сентября организаторы OGA Dota PIT Season 3 опубликовали сводку правил относительно сторонних трансляций. Сообществу правила показались слишком жёсткие.

Sh4dowehhh запустил прямую трансляцию с обычного матчмейкинга, но комментировал матч между 5men и Viking.gg на турнире. Евгений назвал трансляцию «пиратской станцией».

Я решил сделать, как делают люди в футболе. Они смотрят где-то трансляцию и комментируют то, что видят. Я сейчас вижу игру, комментирую то, что вижу. Можете тоже включить, выключить звук и слушать меня на фоне. По-другому никак.

15 сентября вступило новое правило от Valve, которое направлено на ужесточение стримов от сторонних комментаторов.

По мнению Valve, стримеры, комментирующие турнир вне турнирного оператора, создают положительную ценность для фанатов и зрителей. На дистанции сам турнир может получить больше внимания от зрителей, пришедших на стримы своих кумиров.

Однако Valve заметила, что этот шаг может привести к краткосрочной потере доходов и снижению монетизации, в следствие чего, не окупаемость.

По итогам встречи европейский микс 5men обыграл фаворитов матча Viking.gg со счётом 2:0 на закрытых отборочных к OGA Dota PIT Season 3. «Викинги» покинули квалификацию и заняли четвёртое место.