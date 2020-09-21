Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поведала о роли ведущей в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

По словам Загитовой, она рада участвовать в таком грандиозном проекте, как «Ледниковый период».

Загитова отметила, что для нее это большая честь, что ее позвали ведущей.

Это интересный новый опыт для меня. Большое спасибо Илье Авербуху, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», – приводит слова Загитовой ТАСС.

Новый сезон шоу «Ледниковый период» с участием Загитовой появится в эфир «Первого канала» 3 октября