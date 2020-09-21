Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева после выполнения короткой программы на первом этапе Кубка России среди юниоров в Сызрани поведала о своей программе, в которой она выполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа.

По словам Акатьевой, ей поставили программу на сборах в Новогорске. Тутберидзе и Глейхенгауз выбрали музыку, предложили послушать. Акатьевой понравилось, после чего начали ставить.

«Плать подбирала Этери Георгиевна с нашим партнером. Потом мне показывают эскизы, я говорю, что мне нравится, потом выхожу на лед, чтобы откатать в платье, а затем и на соревнованиях», — приводит слова Акатьевой Sport 24.

Недавно Акатьева стала победителем первенства Москвы среди юниоров.