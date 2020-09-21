Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев находился в расстроенных чувствах после поражения на последних минутах от московского «Динамо» (0:1).

По словам Талалаева, Шунин — лучший игрок матча, «Ахмат» не реализовал три явных момента.

«Мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть и добиваться результата, а «Динамо» — великолепный клуб, играющий в еврокубках, удачи им» — сказал Андрей Талалаев во флэш-интервью после матча.

Напомним, что «Динамо» удалось победить после вылета из Лиги Европы. В квалификационном раунде московский клуб уступил «Локомотиву» из Тбилиси со счетом 1:2.