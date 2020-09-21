Подмосковные «Химки» уволили главного тренера Дмитрия Гунько, выездным болельщикам разрешили посещать матчи, — эти и другие новости дня на Nevasport.

«Химки» объявили об отставке Гунько и спортивного директора Егорова

«Химки» на официальном сайте подтвердили отставку главного тренера Дмитрия Гунько. Соглашение с 44-летним специалистом было расторгнуто по соглашению сторон. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ющенко. Именно он будет готовить команду к следующему матчу РПЛ с московским «Динамо». Кроме того, «Химки» покидает спортивный директор Сергей Егоров, пришедший в клуб перед началом сезона. С ним также расторгнут трудовой договор по соглашению сторон. Ожидается, что новым главным тренером «Химок» станет Игорь Черевченко.

Гостевым болельщикам разрешили посещать матчи РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги общего собрания клубов РПЛ, на котором было разрешено посещать матчи выездным болельщикам. По словам Медведева, гостевым фанатам будет разрешено приходить на футбол везде, по всем клубам РПЛ. Допустимая квота: 5% от билетной программы. При этом клубы имеют возможность договариваться об увеличении.

Аннулирован результат участницы Кубка России Ющенковой

Федерация фигурного катания на коньках России приняла решение отменить результат Алины Ющенковой на первом этапе Кубка России в Сызрани. Причина состоит в том, что 16-летняя фигуристка нарушила правила прохождения комиссии по допуску к участию на этапе КР в Сызрани. Ющенкова выступала в международных соревнованиях в сезоне-2019/20 за другую страну.

Рублев пробился во второй круг турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира категории АТР 500 в немецком Гамбурге. В первом раунде соревнований пятый сеяный Рублёв одолел американца Тенниса Сандгрена, который пробивался в основную часть соревнований через сито квалификации. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

«Динамо» вырвало победу у «Ахмата», забив в добавленное время

В игре восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» встречалось грозненским «Ахматом». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счётом 1:0. В первом тайме «Ахмат» имел возможность выйти вперед, однако хозяев спас голкипер сборной России Антон Шунин.