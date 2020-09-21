Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал, что будет продолжать карьеру после неудачи в боле с Колби Ковингтоном на турнире UFC Vegas 11.

«Нет, я не завершаю карьеру. Я не собираюсь сдаваться. Тренеров я тоже менять не буду. И переезжать не собираюсь, — приводит слова Вудли MMA Fighting.

По словам Вудли, в последнем бою что-то не случилось, хотя боец сделал все, чтобы оно случилось. Вудли отметил, что теперь ему надо сделать глубокий вдох и посмотреть, что его ждет дальше.

Поражение от Ковингтона стало третьим подряд для Вудли. До этого он проиграл Камару Усману и Гилберту Бернсу.

Всего за карьеру Вудли одержал 19 побед и потерпел шесть поражений, а один бой завершился вничью.