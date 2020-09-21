«Краснодар» встретится с греческим клубом ПАОК в рамках первого матча плей-офф стадии Лиги чемпионов 22 сентября в 22:00 по мск.

«Краснодар»

«Краснодар» только стартует в текущем сезоне еврокубков 2020/21. Прошлый сезон для российского клуба прошёл двояко. Против «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб сенсационно обыграл оппонентов, но вот против «Олимпиакосу» в плей-офф стадии турнира «Краснодар» без шансов уступил сопернику.

Аналитики считали, что «Олимпиакос» должен быть достаточно лёгким и проходным соперником, однако реальность оказалась совершенно иной. Тогда команда Мурада Мусаева с треском отыграла в защите и пропустила четыре безответных мяча.

Однако 18 сентября в рамках 8 тура чемпионата России «Краснодар» дома разбил аутсайдера первенства «Химки» со счётом 7:2. Виктор Классон, который только-только восстановился после тяжёлой травмы, забил дубль, чем доказывает, что готов навёрстывать упущенное. Впрочем, обыграть «Химки» стало простой задачей.

ПАОК

ПАОК перешагнул уже два раунда. 25 августа коллектив обыграл на домашнем поле «Бешикташ» со счётом 3:1, что говорит об уверенности в рамках этой встречи, а совсем недавно ПАОК одержал удивительную победу над «Бенфиков» со счётом 2:1, что вызвало большое удивление у фанатов одной и другой команде.

ПАОК ни разу не участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, ближе всего к достижению этой цели ПАОК был в 2018 когда, когда в решающем раунде квалификации греки проиграли «Бенфике» со счётом 4:1. Видимо, годы злости привели два года спустя ПАОК к победе.

Прогноз

Важно сделать замечание, что победитель определится по итогам двух матчей. Ни одна ни другая команда не выходили в групповой этап Лиги чемпионов, однако ПАОК имеют больше опыта в еврокубовых сражениях.

«Краснодар» показывает нестабильные результаты и аналитики предрекают жёсткий спад в текущем матче. Проблемы в обороне всё так же остро стоят перед коллективом. Об этом говорят последние результаты.

Также немаловажным фактором является стиль игры «Краснодара», который старается сыграть максимально «красиво», но с ПАОК такой стиль не работает. Простота и надёжность — то, чем могут победить «Краснодар», однако быстро перестроится под этот стиль очень сложно.

По мнению экспертов, победа ПАОК с коэффициентом 3.94 очень хорошо смотрится в этом матче.