Снайпер Natus Vincere украинский игрок Александр s1mple Костылев высказался на счёт женских коллективов в CS:GO в своём стриме на Twitch. По словам Александра, девушкам необходимо регулярно тренироваться против мужских коллективов, чтобы добиться большего результата.

Им нужно постоянно практиковаться против мужских команд, им нужно съезжаться на буткемп и жить игрой, если они хотят быть на уровне мужских коллективов как команда. В плане индивидуального скилла мы уже видели, что девчонки могут с легкостью переигрывать про-игроков 1 на 1.

Многие могут прислушаться к мнению s1mple, потому что занял первое место среди лучших игроков на соревновательной сцене CS:GO за последние полгода. Он обогнал лучшего игрока мира по версии HLTV 2019 года Матье ZywOo Эрбо на 0.01 балл.

В 2020 году турнирный оператор DreamHack провёл турнир по CS:GO среди девушек на $25 тыс. Турнир прошёл с 17 по 19 июля в онлайне. Первое место заняла команда Originem и забрала себе $10 тыс. В состав команды входит россиянка Анастасия kr4sylya Хлобыстина.