Мейджор для киберспортсменов в CS:GO самый важный турнир, к которому нужно стремиться и показывать свою лучшую игру. Именно поэтому до главного события сезона доходят только лучшие команды и лучшие игроки. Однако даже среди них находятся те, кто выделяется на фоне остальных. Рассмотрим сегодня топ-5 лучших игроков на Мейджорах в CS:GO за всю историю

5 место — Янус Snax Погорзелски, rating 1.14, maps 83

Трудно уже вспомнить тот самый легендарный состав Virtus.pro, который выигрывал все турниры подряд и великолепно выступал на главных турнирах сезона.

Snax со своим составом выиграл Мейджор в 2014 году EMS One Katowicе, занял второе место на ELEAGUE Major 2017, а так же неоднократно заходил в 3-4 место.

Игрок четыре раза попадал в топ-20 лучших игроков года, что говорит о большом и стабильном опыте поляка. Сейчас 27-летний польский игрок довольствуется тир-2 командой Illuminar и средними результатами.

4 место — Денис electronic Шарипов, rating 1.15, maps 47

22-летний молодой российский игрок из Natus Vinece уже давно показывает превосходную индивидуальную игру. Денис стремительно начал свою карьеру и уже в 2017 году выступал за FlipSid3 на Мейджорах, однако реальным достижением можно назвать 2 место на FACEIT Major 2018 вместе с «Рождёнными Побеждать».

К сожалению, именно в это время был период «Эры Astralis» и победить их в эти несколько лет не получалось ни у одной команды мира. Закономерно, NAVI тогда проиграли, но оставили позади десятки лучших команд.

Денис дважды попадал в список лучших игроков года по версии HLTV и дважды это были очень высокие места.

3 место — Николай device Ридз, rating 1.16, maps 112

В отличии от всех игроков лучшей пятёрки Николай Ридз сыграл больше всего карт на Мейджорах. Датский игрок борется за трофеи главных турниров сезона с 2013 года и в Astralis добился невероятных высот.

«Эра Astralis» зарождалась на MLG Columbus 2016, когда Astralis заняла 3-4 место. Спустя год упорных тренировок коллектив выиграл ELEAGUE Major 2017, а затем с 2018 года начался винстрик Мейджоров: FACEIT Major 2018, IEM Katowice 2019 и Starladder Major Berlin 2019.

На всех этих турнирах device показывал свою лучшую игру и дважды становился лучшим игроком турнира.

В топ-20 рейтинга HLTV 25-летний датский игрок входит регулярно с 2014 года и с 2015 по 2019 входит в пятёрку лучших.

У каждого игрока своя история и она ещё не закончена, по крайней мере для игроков с пятого по третье место.