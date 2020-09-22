Бывший защитник «Зенита» Йордан Осорио перейдет в Серию А. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, футболист продолжит карьеру в «Парме».

Партнером венесуэльца станет еще один экс-игрок «Зенита» Бруну Алвеш. По информации источника, сделка близка к согласованию.

Осорио защищал цвета «Зенита» на правах аренды из португальского «Порту», однако сине-бело-голубые не выкупили игрока, так как не смогли договориться о стоимости. Защитник отыграл семь матчей в составе петербургского клуба и не отметился забитыми голами.

Ранее Осорио выступал на родине за «Самору», а также за португальские «Тонделу» и «Виторию Гимарайнш». С 2017 года защитник вызывается в национальную сборную Венесуэлы, за которую отыграл десять матчей.