Спортивный агент Ари Закарян прокомментировал возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

Он подчеркнул, что работает с Медведевой, но спортсменка не является её клиенткой. По словам Закаряна, он не может официально назвать себя агентом Евгении, однако он вовлечен в организацию проектов и шоу, в том числе и с ее участием.

«Но что касается Медведевой, то, конечно, у меня с ней особая связь, потому что, будучи армянином, я всегда забочусь об армянах. А она армянка. Я не националист, но я всегда горжусь выходцами с моей родины», — сказал Закарян в эфире ютуб-канала TheSkatingLesson.

По его мнению, перерыв в работе Медведевой с Тутберидзе получился болезненным для обеих.

«Я видел их на соревнованиях, как они смотрят друг на друга, как нервничают, когда проходят мимо друг друга. Эта напряженность была всегда», — сказал Закарян и добавил, что рано или поздно они снова должны были стать друзьями.

Напомним, Медведева объявила о возвращении в группу Тутберидзе после контрольных прокатов сборной России.