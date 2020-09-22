В Сызрани продолжается первый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 22 сентября, состоится произвольная программа девушек в категории кандидатов в мастера спорта.

Спортсменки выйдут на лед в 12:00 по местному времени (11:00 — по московскому). Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

По итогам короткой программы, которая состоялась днем ранее, лидирует ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, исполнившая тройной аксель в каскаде с тулупом. Фигуристка набрала 81,14 балла. Второе место заняла Мария Захарова (65,03), третье — Валерия Овчинникова (64,31).

После того, как девушки завершат свое выступление, на лед с произвольной программой выйдут юноши.