В Тюмени на стадионе «Жемчужина Сибири» завершилась женская эстафетная гонка в рамках летнего чемпионата России по биатлону.

Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа, за которую выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова и Кристина Смирнова. Спортсменки использовали пять дополнительных патронов, но не зашли на штрафные круги.

На втором месте расположилась команда Свердловской области, которую представляли Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Спортсменки уступили лидерам 26,6 секунды, пробежав три штрафных круга.

Замкнула тройку лидеров команда Приволжского федерального округа, в состав которой вошли Валерия Васнецова, Инна Худорожкова, Анастасия Кайшева и Ульяна Кайшева. Девушки обошлись без штрафа, использовав семь дополнительных патронов.