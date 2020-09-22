Стопкоронавирус.рф обновил официальную статистику по числу россиян, зараженных коронавирусной инфекцией. На понедельник, 31 августа, еще 6 215 жителей России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 115 810.

У 178 212 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 5 976 россиян. Всего 917 949 человек в стране успешно справились с болезнью. За последние 24 часа 160 человек скончались. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 19 649 россиян.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 980 новых случаев. Всего в столице зафиксированы 278 388 зараженных. В Московской области добавились 172 пациентов, всего — 71 901. В Санкт-Петербурге 211 новых случаев, всего — 41 151.