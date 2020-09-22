В Тюмени подходит к концу чемпионат России по летнему биатлону. Сегодня, 22 сентября, на стадионе «Жемчужина Сибири» состоится заключительная гонка турнира — мужская эстафета. Она начнется в 11:30 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На старт выйдут 11 команд. За Ханты-Мансийский автономный округ выступят Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Вадим Филимонов и Семен Сучилов. Удмуртскую республику будут представлять Дмитрий Шамаев, Александр Мяконький, Ильназ Мухамедзянов и Александр Поварницын.

Антон Бабиков, Алексей Петров, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов побегут за команду республики Башкортостан, Матвей Елисеев, Карим Халили, Илья Гаврилов, Денис Махаев — за Москву.

Тюменскую область представят Евгений Гараничев, Илья Новопашин, Вадим Истамгулов, Евгений Идинов.