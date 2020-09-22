Российская биатлонистка Екатерина Глазырина оценила свое выступление на летнем чемпионате страны в Тюмени.

«Я лидер сборной России? Старты стартами, но по тренировкам я бы такого не сказала: где стрельбу завалю, где сама не очень. На стартах как-то получается собраться и отработать как надо», — сказала Глазырина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка отметила, что на контрольных стартах летом уступала Светлане Мироновой в скорости, поэтому ей есть, над чем работать.

По словам Глазыриной, для нее главное — получать удовольствие от того, что она делает.

«Здесь все спокойнее, чем на Кубке мира: здесь подходишь к гонкам с трезвой головой, а там все может быть по-другому. Есть собранность, мы работаем над этим и другими аспектами», — добавила Глазырина.

Напомним, в эстафетной гонке команда Глазыриной заняла второе место.