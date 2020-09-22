Спортивный агент Ари Закарян выразил мнение, что пандемия коронавируса стала одной из причин возвращения фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«В Канаде Медведевой всегда было комфортно, ей нравилось у Брайана Орсера. Но сейчас все застряли, и постоянно тренироваться по айфону было бы абсурдно. Это не то, как хочется кататься, нужно личное общение и помощь», — сказал Закарян в эфире ютуб-канала TheSkatingLesson.

Он добавил, что это могло стать одной из причин принятого Медведевой решения. Закарян подчеркнул, что пока не известно, можно ли будет путешествовать в ближайшие месяцы.

«Не знаю, о чем Медведева и Тутберидзе говорили, и не хочу спрашивать, потому что это личное, но сейчас они говорят в прессе, что им комфортно, они рады», — сказал Закарян.

Агент подчеркнул, что Медведевой будет тяжело, так как уровень фигуристок в России сейчас невероятный. Однако возвращение Евгении станет зарядом и для болельщиков, и для всего мира фигурного катания.