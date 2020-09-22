Текущее трансферное окно из-за пандемии коронавируса сдвинуло свои сроки. Многие команды начали селекцию еще в начале июля, но официально окно открылось с 26 июля. Российские клубы будут иметь возможность покупать и продавать игроков вплоть до 17 октября.

Самой дорогой сделкой на сегодня является переход Алексея Миранчука — из «Локомотива» в «Аталанту». Московский клуб получил за него 14,5 млн евро. Также в десятке продаж в Европу — трансфер из «Уфы» в «Олимпию» Андреаса Вомбергара за 4,5 млн евро.

Остальные восемь переходов усиливали команды РПЛ. Особо постарались московские армейцы, потратив за Гайч, Фукса и Эджуке 28,5 млн евро. «Зенит» вместе с армейцами пока является обладателем самой дорогой покупки — на хорватского центрального защитника Деяна Ловрена было затрачено €12 млн. Столько же ЦСКА заплатил «Херенвену» за Эджуке.

Самым дорогим трансфером внутри России оказался Александр Соболев. Московский «Спартак» отсчитал за него «Крыльям Советов €4,5 млн. Чуть дешевле «Динамо» обошелся Даниил Фомин (€3,5 млн).

Данная десятка не является окончательной. «Зенит» активно ищет атакующего полузащитника, приход которого, вероятно, возглавит данную таблицу.