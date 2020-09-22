Национальная футбольная лига (НФЛ) наказала главного тренера «Сиэтл Сихокс» Пита Кэрролла за отсутствие защитной маски на матче с «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Как сообщает журналист Василий Конов у себя в телеграме, специалист был оштрафован на 100 тысяч долларов. Кроме того, его клуб вынужден выплатить штраф в размере 250 тысяч. Таким образом, пренебрежение мерами безопасности обошлось суммарно в 350 тысяч долларов.

Аналогичные санкции были применены еще к двум тренерам и их клубам: Кайлу Шэнахену («Сан-Франциско Форти Найнерс») и Вику Фанхио («Денвер Бронкос»).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 31,4 миллиона, более 970 тысяч человек погибли, более 23 миллионов — выздоровели.