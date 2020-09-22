Состав VP.Prodigy по Dota 2 выступит с заменой в рамках OGA Dota PIT Season 3. На месте мидера коллектива сыграет Данил gpk Скутин, а в роли игрока четвёртой позиции будет Илья Lil Ильюк, который несколько лет назад уже представлял интересны основного состава Virtus.pro. Виталий Save- Мельник сыграет на пятой позиции и уступит «четвёрку» Илье.

Представители клуба отметили, что Альберт eine Гараев и Ростислав fn Лозовой, представляющие интересы клуба с первых дней создания молодёжной команды остаются игроками клуба и во время OGA Dota PIT Season 3.

Состав VP.Prodigy выглядит следующим образом:

Егор epileptick1d Григоренко

Григоренко Данил gpk Скутин (стендин)

Скутин (стендин) Дмитрий DM Дорохин

Дорохин Илья Lil Ильюк (стендин)

Ильюк (стендин) Виталий Save- Мельник (капитан)

Первыми соперниками обновлённого состава VP.Prodigy станут Team Secret, который в данный момент являются лучшей командой мира, исходя из последних достижений.

Ранее стало известно, что ближайшая конкурентная организация Natus Vincere в своих социальных сетях объявила о том, что на ближайших двух турнирах OGA Dota PIT Season 3 и ESL One Germany 2020 под их тэгом будет играть команда FlyToMoon.