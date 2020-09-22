Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич — о противостоянии «Краснодар» — ПАОК в плей-офф Лиги Чемпионов:

«Краснодар» попал на ПАОК или ПАОК попал на «Краснодар». Как известно, «Краснодар» миновал квалификационный раунд. В отличие от ПАОКа, который благодаря двум домашним победам над «Бешикташем» и «Бенфикой» попадает в раунд плей-офф. Еще ни разу в своей истории ПАОК не играл на групповой стадии.

Это серьезная задача для команда Абеля Феррейры, который в прошлом сезоне возглавил ПАОК. Это очень организованная команда. Не надо думать, что «Краснодару» повезло, что он встречается именно с греками, а не с «Бенфикой». Что такое греческий футбол «Краснодар» испытал на себе в прошлом сезоне, когда неудачно сыграл в раунде плей-офф с «Олимпиакосом». Очень важен первый матч. Мне кажется, очень важна стратегия.

«Краснодар», конечно, по-мощнее: у него сейчас практически нет травмированных. «Краснодар» хорошо бежит — это было видно по матчу с «Химками», хотя это еще тот тест, чтобы оценивать нынешнее состояние команды. Но «Краснодар» находится в хорошем тонусе. Он с удовольствием создает моменты. Но здесь можно заиграться. ПАОК с очень неплохой быстрой атакой — молодой 18-летний Циолис, Пелкас, игравший против «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов. Команда играет по схеме 3-4-3. Старается очень надежно действовать в обороне. Рассчитывает на выбегание в контратаки. Это у ПАОКа временами получается весьма недурно.

В последнем туре ПАОК сыграл вничью в чемпионате Греции. Наверное, слишком много эмоций оставили с «Бенфикой». Отсутствие зрителей несколько снижает атакующий потенциал «Краснодара». Все-таки поддержка домашних трибун в Краснодаре весьма неплохая. Мне кажется, даже если «Краснодар» не выиграет этот матч, но не пропустит (ничья 0:0) — это неплохой результат для российского клуба. У себя дома ПАОК играет компактно, но заигрывается в атаке. Его можно наказать. Возможно, «Краснодар» это учтет.

В этой связи нельзя лететь вперед, сломя голову. У «Краснодара» бывают провисания в обороне — с «Химками» мы это видели, как наказали «Краснодар». Думаю, что игра не должна получится результативная. Плотная, тесная игра. Футбольное сумо. Если «Краснодар» не полетит вперед, то ПАОК тоже вперед не пойдет.