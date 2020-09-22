Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своей тренерской карьере.

«Я выбрал путь тренировать спортсменов. Добиваться для нашей страны золотых медалей на всех соревнованиях. Мне это нравится. Я знаю, что у меня это точно получится», — сказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24».

Экс-спортсмен подчеркнул, что в его школе собран сильные коллектив, сильные тренеры и спортсмены, желающие побеждать. Он уверен, что его команда сможет задать хороший уровень для конкуренции и движения вперед.

По словам Плющенко, единственная задача, которую он ставит — это победы, так как второе место приравнивается к проигрышу.

«Я достаточно жесткий тренер, постоянно не ору, не бью детей. Хотя у нас есть школы, которые прикладывают и чехлы детям по мягким местам или куда попало. Я не люблю этого», — сказал Плющенко.

Напомним, в межсезонье его группу пополнили Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие от Этери Тутберидзе.