Российская фигуристка Елена Радионова официально объявила о завершении карьеры.

В интервью РИА «Новости» Радионова, не соревнующаяся уже два года, призналась, что только сейчас решилась окончательно уйти из большого спорта.

«Только сейчас я решаюсь сказать, что большой спорт для меня действительно все — закрыт. Мне хочется выразить огромную благодарность всем, кто помогал мне — моим тренерам, хореографам, все-всем-всем, кто работал со мной, а также моим болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры», — сказала Радионова.

Напомним, 21-летняя Радионова является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров. На протяжении многих лет фигуристка тренировалась под руководством Инны Гончаренко, затем перешла в группу Елены Буяновой.