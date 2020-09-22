Турнирный оператор ESL составил список требований для независимых стримеров на грядущем турнире по Dota 2 ESL One Germany 2020. Организаторы сообщили, что сторонние стримеры обязательно должны выставить задержку трансляции и убрать всю рекламу. Информация об этом появилась в официальном твиттере ESL.

Список требований к независимым стримерам:

— в трансляции не должно присутствовать никакой рекламы;

— стримить матчи можно только из DotaTV;

— эфир должен соответствовать всем требованиям Valve;

— задержка стрима из Dota TV должна составлять не менее десяти минут.

Турнирный оператор также обратил внимание на то, что комментаторам не нужно получать дополнительное разрешение на стрим матчей. Они могут это делать не договариваясь с ESL, главное, чтобы были соблюдены правила.

Ранее стример и комментатор Евгений Sh4dowehhh Алексеев придумал необычный способ комментировать матчи от турнирных операторов, обходя правила от Valve. Он запустил прямую трансляцию с обычного матчмейкинга, но комментировал матч между 5men и Viking.gg на турнире. Евгений назвал трансляцию «пиратской станцией».