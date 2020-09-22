В Сызрани подходит к концу первый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 22 сентября, состоится произвольная программа юношей в категории кандидатов в мастера спорта. Бесплатную прямую трансляцию соревнований осуществляет Первый канал.

После короткой программы лидером соревнований идет Николай Угожаев, представляющий петербургскую школу Тамары Москвиной. Его результат составил 82,55 балла. На второй строчке располагается Александр Голубев с 81,18 балла, он представляет Нижегородскую область. Замыкает промежуточную тройку лидеров Иван Попов из Московской области, набравший 75,93 балла.

Ранее Софья Акатьева выиграла соревнования девушек в разряде КМС.