Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о переходе Алены Косторной и Александры Трусовой в его академию.

«Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты. Невозможно переманить или перекупить спортсмена в фигурном катании, если все идеально складывается в группе, если все идеально складывается с тренером», — сказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что его академия развивается, а «Самбо-70» и группа Тутберидзе тоже начинали постепенно и поэтапно. Плющенко подчеркнул, что нужно быть позитивнее, так как если обращать внимание только на негатив, то и настрой будет соответствующий.

Напомним, в мае стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова покинула группу Тутберидзе. В конце июля её примеру последовала чемпионка Европы Косторная, но ее переход еще не оформлен официально.