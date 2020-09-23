Андрей Шестаков, хоккейный эксперт и комментатор матчей СКА:

Самое главное отличие СКА Брагина от прошлогодней команды Кудашова — омоложение состава. Если брать топ-клубы, сейчас нигде такого нет. Такого омоложения ни один топ-клуб себе не позволит.

Можно вспомнить случай из начала 2000-х. У тольяттинской «Лады» резко сократилось финансирование. Не платили зарплату, поэтому основным игрокам разрешили официально покинуть команду. Петр Ильич Воробьев тогда набрал молодежь и они там как-то кувыркались. Но это форс-мажор — вынужденная мера. А здесь ведь нельзя сказать, что у СКА не было финансов. Это целенаправленная подготовка команды на перспективу.

Конечно, молодым игрокам еще много работать. Тут важно сохранить дозировку. Взять Зоркина — ошибался, 10-минутный штраф, ну он молодой, конечно. Однако его ошибки не повлияли на исход матча. Важен баланс. Можно омолодить состав, и мы начнем проигрывать матч за матчем.

СКА стал явно атакующим. Агрессивная игра — при потере шайбы игроки сразу стараются навязать борьбу защитникам. В целом, СКА мне точно нравится больше, чем в прошлом сезоне. Причем мне он стал больше нравится еще летом, когда я увидел, кто ушел и кто пришел. Я как-то почувствовал, что с этим составом можно качественно сыграть.

Ну и самый главный сюрприз — это вратарь Аскаров. Талантливый — может даже в первом раунде драфта НХЛ его выберут в октябре. Честно говоря, я думал, что он еще годик поиграет в вышке за «СКА-Неву» и где-то на следующий год будет подпускаться в основной состав. Но он выстрелил же.

Еще одна историческая параллель — Владислав Третьяк. Он также заявил о себе, когда в 17-летнем возрасте попал в ЦСКА. Надеюсь, Аскаров станет такой же легендой. К тому же он праворукий. У него в правой руке ловушка. Последним таким был Николай Пучков.

Иностранцев много — Гудачек, Гросс. А вот в молодежке много праворуких вратарей растет. Считаю, что мы очень много потеряли вратарей, потому что левшей вынуждены были переучивать на правшей. Правых ловушек не было. Нельзя было купить.

Принципиальное преимущество праворуких — необычное расположение перчаток. Оно дает преимущество перед игроками. Выходит хоккеист один на один с вратарем — многие игроки действуют на рефлексах, излюбленных приемах. Стараются бросать в сторону «блина» — «блин» и клюшка становятся тяжелее. Этой рукой становится сложно среагировать, если шайба летит в верхний угол. Так вот, он выходит бросает автоматически. Думает, что под «блин», а там ловушка, которая гораздо мобильнее.

Понятно, что конкуренция. Понятно, что сыграл всего три матча. Надо ему дать отдохнуть. Он же худенький, 80 кг вес. Для 190 см — это мало.

Из полевых игроков в предсезонке мне очень понравились Вей и Галимов. Не понятно, почему они сейчас мало очков набирают. Забили по шайбе всего, но еще себя покажут. Зато Бурдасов выстрелил. Но он просто вернулся на свой уровень. Вся это непонятная ситуация в прошлом году — поедет в НХЛ, не поедет в НХЛ. Сейчас нормально готовился и показал свой настоящий уровень.