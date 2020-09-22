Операционный директор Natus Vincere Алексей xaoc Кучеров дал комментарий о старте сотрудничества между составом FlyToMoon и «Рождёнными Побеждать». Алексей рад приветствовать игроков в рядах организации и уверен, что слаженный и сильный состав покажет достойные результаты.

Xaoc отметил, что отлаженный процесс тренировок, наряду с отсутствием контрактных обязательств у FlyToMoon, является преимуществом перед другими киберспортсменами.

FTM уже достаточно долго играют вместе без каких-либо контрактных обязательств, зарплат и других благ дота-вселенной, но при этом им удаётся поддерживать дисциплину в команде на высоком уровне. Благодаря отлаженному процессу тренировок они смогли показать хорошие результаты на многих чемпионатах в этом году. Это именно то, чего часто не хватает СНГ-доте, где многие профессиональные игроки ищут варианты поиграть с друзьями или присоединиться к ним по первому зову. Подобные сценарии исключают перспективы построить что-то долгосрочное. У всех коллективов рано или поздно возникают проблемы, главное — уметь находить в себе силы справляться с ними, а не убегать. Сегодня мы рады начать сотрудничество с ребятами из FlyToMoon и сделаем всё от нас зависящее, чтобы болельщикам было в кайф смотреть выступления Natus Vincere.

Ранее киберспортивный клуб Natus Vincere в своих социальных сетях объявил о том, что на ближайших двух турнирах OGA Dota PIT Season 3 и ESL One Germany 2020 под их тэгом будет играть команда FlyToMoon.

Состав NAVI выглядит следующим образом:

— Алик «V-Tune» Воробей

— Богдан «Iceberg» Василенко

— Виктор «GeneRaL» Нигрини

— Владимир «RodjER» Никогосян

— Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко

— Сергей «AnahRoniX» Быковский (менеджер)