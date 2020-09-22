Вторая ракетка России Андрей Рублев встретится с американским теннисистом Томми Полом в рамках второго круга грунтового турнира АТР 500 в Гамбурге (Германия). Игра состоится сегодня, 23 сентября, и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

В стартовом поединке Рублев без труда одолел другого представителя США Тенниса Сандгрена, одержав победу в двух сетах — 6:3, 6:3. Томми Пол оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР, выиграв в трех партиях — 6:4, 0:6, 6:4.

Напомним, действующим победителем турнира является грузинский теннисист Николоз Басилашвили, который в этом году выступил в Гамбурге неудачно, вылетев в первом круге. Призовой фонд соревнований составляет 1 203 960 евро.