Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла первый этап Кубка России в категории кандидатов в мастера спорта, который проходил в Сызрани.

В произвольной программе спортсменка исполнила не только тройной аксель, который демонстрировала и днем ранее, но и четверной тулуп. Акатьева допустила помарку на приземлении, коснувшись льда рукой, но это не помешало ей одержать уверенную победу с большим отрывом.

По сумме двух выступлений Акатьева набрала 230,83 балла. На втором месте расположилась Мария Захарова (187,20), замкнула тройку лидеров петербургская фигуристка Валерия Овчинникова (186,39).

Для 13-летней Акатьевой, тренирующейся в группе Этери Тутберидзе, эта победа стала второй в новом сезоне. Ранее Софья оказалась сильнее всех на юниорском первенстве Москвы.