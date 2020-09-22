Российские теннисистки Анна Блинкова и Екатерина Александрова проведут матчи второго круга турнира в Страсбурге (Франция). Блинковой предстоит встретиться с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, Александровой — с чешкой Катержиной Синяковой.

Оба матча будут проходить сегодня, 23 сентября, и начнутся не ранее 11:00 по московскому времени.

В стартовом поединке Александрова выбила из борьбы австралийскую теннисистку Сторм Сэндерс, одержав уверенную победу в двух сетах — 6:1, 6:0. Блинкова в первом круге оказалась сильнее француженки Миртиль Жорж — 6:1, 6:2. Победительницы сегодняшних матчей выходят друг на друга в третьем круге.

Турнир проходит на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет 225 500 евро. Действующей чемпионкой является украинка Даяна Ястремская.