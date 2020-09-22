Украинский игрок Илья Lil Ильюк в своём телеграм-канале высказался на счёт грядущих матчей VP.Prodigy на турнире OGA Dota PIT Season 3. Илья очень рад провести игры с самыми талантливыми игроками против лучших команд мира.

Спасибо большое орге ВП и ребятам за предоставленную возможность поиграть этот турнир и получить опыт игры с самыми талантливыми игроками »нового поколения» против лучших команд мира. Для меня все это очень много значит, поэтому я приложу максимум усилий чтобы показать первоклассный перфоманс!

Илья Lil Ильюк, пожалуй, самая яркая личность на всей сцене СНГ-региона в Доте. Когда он играл в Virtus.pro с 2016 по 2018 год, и команда занимала высокие призовые места, Илья подначивал соперников в своей ироничной форме в твиттере. В нашей статье, мы разобрали, за что комьюнити до сих пор хейтит Илью Lil Ильюка.

Ранее VP.Prodigy объявили, что состав выступит с заменой в рамках OGA Dota PIT Season 3. На месте мидера коллектива сыграет Данил gpk Скутин, а в роли игрока четвёртой позиции будет Илья Lil Ильюк, который несколько лет назад уже представлял интересны основного состава Virtus.pro.