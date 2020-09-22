Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подписался на страницу японской фигуристки Рики Кихиры в «Инстаграме».

Также среди подписчиков Кихиры теперь можно увидеть супругу Плющенко Яну Рудковскую и тренера его академии Сергея Розанова.

На данный момент тренером Кихиры является Миэ Хамада. В межсезонье спортсменка хотела сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером, однако из-за пандемии коронавируса осуществить эту идею не удалось. Летом японка тренировалась в Швейцарии под руководством бывшего фигуриста, а ныне тренера Стефана Ламбьеля.

Кихира является победительницей финала Гран-при 2018 года, двукратной победительницей чемпионата четырех континентов и серебряным призером командного чемпионата мира 2019 года.