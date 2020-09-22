Ирландский боец русского происхождения Артем Лобов поделился в «Инстаграме» фотографией с певицей Зарой.

На снимке певица и боец трогательно прощаются на фоне вокзала.

«Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё», — подписал фото Лобов, добавив хэштег #нравится с эмоджи-сердечком. Зара отметилась в комментариях таким же эмоджи. В своем профиле она выложила подобное фото, снятое с другого ракурса, и отметила местоположение — центральный вокзал г. Нью-Йорк.

Находятся ли боец и певица в отношениях, неизвестно — официальных подтверждений от них не последовало.

Напомним, Артем Лобов долгое время выступал в промоушене смешанных единоборств UFC, после чего подписал контракт с Bare Knuckle FC — промоушеном кулачных боев.