Российский тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о массовом увольнении тренером из своей академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Как сообщает АБН, за полтора года по разным причинам Плющенко уволил уже 17 специалистов. Сама школа функционирует с 2017 года.

О причинах увольнений тренер и руководитель академии рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Плющенко отметил, что кто-то из ушедших специалистов пришел лишь для зарабатывания денег без показывания результата, а кто-то работал, чтобы сидеть на лавке и ждать окончания тренировки, что не устраивает руководителя.

Также по словам Плющенко, в академии ранее работали такие специалисты, которые пропускали тренировки.

«У меня работают и будут работать молодые специалисты. Мы сотрудничаем с федерацией фигурного катания», — цитирует слова Плющенко АБН.