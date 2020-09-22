Стало известно, под какую музыку чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная будет исполнять произвольную программу в новом сезоне.

В сюжете телеканала «Россия-24» тренер Евгений Плющенко отвечал на вопросы журналистов, пока на заднем плане Алена Косторная делала прогон одной из своих программ под мелодию композитора Абеля Корженевски «Wayward Sisters».

Музыка, которая звучала на катке, не входит в перечень треков для короткой программы, поэтому она может быть взята для произвольной программы — ее Косторная не показывала на контрольных прокатах. По словам Плющенко, ставит программу хореограф из США Ше-Линн Бурн по видеосвязи.

Изначально произвольную программу на сезон-2020/21 фигуристка ставила в группе Этери Тутберидзе под песню Билли Айлиш — Lovely и ее обработки.