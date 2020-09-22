OGA Dota PIT Season 3 наконец по-настоящему начинается. FlyToMoon и 5men вышли из закрытых квалификаций и сейчас встретятся с лучшими командами, приглашёнными напрямую.

Кстати, киберспортивный клуб Natus Vincere в своих социальных сетях объявил о том, что на ближайших двух турнирах OGA Dota PIT Season 3 и ESL One Germany 2020 под их тэгом будет играть команда FlyToMoon, поэтому в матче Nigma vs NAVI мы увидим состав FTM.

Nigma – NAVI

Nigma

Капитан европейской команды Nigma Куро KuroKy Салехи Тахасоми не будет выступать на турнире. Вместо него будет тренер Роман rmN Палей, который уже некоторое время играет за коллектив.

Нигма показывали неплохие результаты на Omega League. Коллектив обыграл Alliance, Liquid, NAVI и Virtus.pro. Однако все мы знаем, что этот чемпионский состав хорош во времена LAN-турниров, где появляются множество новых факторов, такие как давление публики и дополнительная ответственность перед матчем.

NAVI

Они же FlyToMoon сейчас должны быть очень замотивированы. «Рождённые Побеждать» одна из самых медийных организаций, а вследствие чего, дополнительное давление. Игроки играют очень сильные и перспективные, да и вместе команда уже давно и показывает отличные результаты.

Прогноз

В этой встречи небольшим фаворитом выступают Nigma и я считаю, что зря. Во-первых, открывающий матч после небольшой паузы в 2 недели, во-вторых противники мотивированные ребята, которые должны проявить свой лучший перфоманс. Мой прогноз: ставка на +1.5 по картам NAVI.

OG — Alliance

OG

Чемпионский состав вновь играет с заменами. Вместо Topson на турнире сыграет тренер OG Sockshka. Причиной этому является тот факт, что у 22-летнего игрока команды OG по Dota 2 Топиаса Topson Таавитсайнена 17 сентября родилась дочь.

Чемпионы The International играют достаточно расслабленно в онлайне, что говорит о результатах команды. Стабильности в их игре я не наблюдаю, если честно.

Alliance

История похожая на NAVI, в команду пришёл белорусский игрок Fng и «Альянсы» засияли новыми красками. Очень мне импонирует их игра в данный момент, особенно скорость принятия решений.

Прогноз

Так же, как и предыдущий матч в игре есть фавориты в виде OG, которые, как по мне, не заслуживают этого. Матч 50 на 50, а значит взять +1.5 по картам на Alliance отличная идея.