Российский фигурист Николай Угожаев выиграл соревнования в мужском одиночном катании среди юниоров на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

За две программы Угожаев набрал 227,94 балла, выиграв как короткую, так и произвольную программы.

Второе место в соревнованиях юниоров-одиночников занял Александр Голубев, представитель Нижегородской области. Он набрал в сумме 220,97 балла. Бронза этапа — у Ивана Попова из Московской области, набравшего за две программы 219,54 балла.

В пятерку сильнейших на этапе также вошли два петербургских фигуриста: Федор Зонов из СШОР Санкт-Петербурга и Семен Соловьев из школы «Звездный лед».

Подопечный группы Этери Тутберидзе Всеволод Князев занял шестое место с результатом 193,45 балла, заняв пятое место в короткой программе и седьмое в произвольной.