Российский биатлонист, представитель сборной Санкт-Петербурга Максим Цветков пропустил летний чемпионат России по биатлону в Тюмени из-за простуды.

В интервью агентству ТАСС о состоянии спортсмена сообщил тренер сборной Санкт-Петербурга Валерий Храмоножкин.

«После тренировочного сбора на Семинском перевале значительная часть команды простыла, поэтому участие Максима в этом чемпионате посчитали нецелесообразным», — сообщил Храмоножкин. Соревнования в Тюмени прошли с 19 по 22 сентября в комплексе «Жемчужина Сибири».

По словам тренера, сейчас подготовка к сезону-2020/21 идет полным ходом и все надеются увидеть прежнего Цаеткова, поскольку он поставил перед собой цель вернуться в сборную.

«Другого смысла продолжать выступать у спортсменов такого уровня быть не может», — отметил специалист.